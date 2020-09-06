شاب يدفع حياته ثمنا لمشاجرة نارية بين شقيقين بسبب "حمار"

لقي شخص مصرعه بينما أصيبت سيدة إثر إصابتهما بطلق ناري بالخطأ، في مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية بين شقيقين لخلاف على دخول حمارة أحدهما لدكان الآخر، بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي، بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أشقاء بقرية الوسطى بجوار البنزينة دائرة المركز ووقوع متوفى ومصاب.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين كلا من "بيومي فرغلى محمد" وشهرته "راوي بيومي" وشقيقه "سيد فرغلى محمد"، وجرى السيطرة على الموقف بمعرفة الشرطة ووقف إطلاق النيران.

أسفرت المشاجرة عن وفاة "حمادة مفتاح محمود"، 32 سنة، مقيم بمحافظة المنيا وذلك إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ، وإصابة "كريمة أحمد فرغلي"، 40 سنة، مقيمة بقرية الوسطى. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان، والمصابة إلى مستشفى الجامعة.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أن سبب المشاجرة دخول حمار أحد طرفي المشاجرة إلى دكان الآخر.

جرى القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.