السكة الحديد والمترو تستعدان للعام الدراسي: فكة وقطارات ومنافذ تذاكر

انتهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والتي من المنتظر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، من حيث زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، وتوفير الفكه بمكاتب صرافين التذاكر والاشتراكات، وإجراء الصيانات اللازمة للقطارات، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا للحفاظ على حركة مسير القطارات، وتجهيز 40 قطارا إضافيا بواقع 25 قطارا بالسكة الحديد، و15 أخرى بالمترو؛ ليجرى الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية.

رسلان: الدفع بقطارات جديدة الشهر المقبل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة أنتهت تماما من كل الاستعدادات النهائية؛ لانطلاق العام الدراسي الجديد من حيث خضوع جميع القطارات لصيانات عاجلة، للتأكد من سلامتها الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات، لافتا إلى أنه سيجرى الدفع بقطارات جديدة الشهر المقبل تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "رسلان"، لـ"الوطن"، أن الهيئة زودت عدد منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه جهرى تجهيز نحو 25 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهم وقت الحاجة، موضحا أن هناك فرق صيانة ستكون منتشرة على مناطق متفرقة من المحطات وخطوط السكة الحديد لمواجهة الأعطال الطارئة للعمل على إصلاحها وعدم تعطيل حركة القطارات.

رسلان: لجان تفتيش بالقطارات لضبط المزوغين من دفع قيمة التذكرة

وأشار "رسلان" إلى أن هناك لجان ستقوم بالتفتيش على تذاكر الركاب من أول رحلة القيام حتى الوصول، لضبط المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، مؤكدا أنه فى حال ضبط أى مزوغ من دفع الآجرة سيتم عمل محضر فورى له ويقوم بدفع الغرامة المحددة من قبل الهيئة وهى 50 جنيها بالقطارات الروسية، و40 جنيها لقطارات الVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها لقطارات الدرجة الثالثة، و10 جنيهات للضواحي، ثم يقوم بدفع ثمن التذكرة كاملا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تراخٍ من قبل المسؤولين في تطبيق الغرامات على جميع المخالفين لتعليمات الهيئة.

الفضالي: توفير الفكة لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر.. وفرق صيانة على الأرصفة لمواجهة الأعطال الطارئة

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية؛ لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، لـ"الوطن"، أن الشركة أنتهت من كافة الاستعدادات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد، بزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، إضافة إلى توفير الفكة لمنع طوابير الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتجهيز 15 قطارا إضافيًا سيتم الدفع بهما وقت الحاجة.

وقال الفضالي، إنه جرى تجهيز وحدات الإسعاف المتنقلة بالمحطات وتوفير كافة المستلزمات الطبية بها، لعلاج الحالات الطارئة، وأيضا علاج أى حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم نقله على أقرب مستشفي عزل لتلقي العلاج اللازم، موضحا أن الشركة تواصل تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا من حيث تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.