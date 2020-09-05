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محمود مسلم

منع مخالفات البناء أهم تكليفات "عبدالعال" لرئيس حي مصر القديمة الجديد

كتب:

وائل فايز
07:49 م | السبت 05 سبتمبر 2020
اللواء خالد شحاتة

اللواء خالد شحاتة

بعد واقعتي القبض على آخر رئيسين لحي لمصر القديمة بواسطة هيئة الرقابة الإدارية فى آخر عامين، استعان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، باللواء خالد شحاتة لتولي رئاسة الحي، حيث تولى رئاسة 3 أحياء من قبل ورفض رشوة عندما كان رئيسًا لحي السلام أول.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن تعيين اللواء خالد شحاتة رئيسًا لحي مصر القديمة جاء تتويجًا لمجهوداته فى تطوير الأحياء التي عمل بها خلال الفترة الماضية، وإحداث مجهود في كافة الملفات، مشيرًا إلى احتياج حي مصر القديمة في هذه المرحلة إلى شخصية لديها الخبرة في العمل المحلي، نظرًا لوجود عدد كبير من الملفات التى تحتاج الى سرعة الإنجاز.

وأكد محافظ القاهرة على رئيس الحي الجديد، ضرورة بذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ توجيهات الدولة في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ومنع مخالفات البناء، والعمل على التسهيل للمواطنين في التصالح، والاهتمام بأعمال النظافة، ورفع تراكمات القمامة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك حل مشكلات المواطنين اليومية، وأعمال الرصف والإنارة والتشجير‪.‬

يُذكر أن اللواء خالد شحاتة كان يشغل منصب رئيس حي السلام أول، ثم عُين رئيسًا لحي طرة، ثم رئيسا لحي حلوان.

 

 

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