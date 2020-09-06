المصريون بالخارج يواصلون اختيار أعضاء "الشيوخ" في جولة الإعادة

بدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت، خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.

وتجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدًا في 14 محافظة، وأظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي حسم 74 مقعدا من إجمالي 100 مقعد، وحصول حزب مستقبل وطن على أغلبيتها، ومن المقرر أن يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلث المتبقي من أعضاء المجلس.

وبدأ في الثانية عشر ظهر أمس السبت، الصمت الانتخابي للدعاية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي يحظر فيها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وتراقب الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الانتخابي سواء بالطرق التقليدية أو الدعاية الإلكترونية على يوتيوب أو وسائل التواصل الاجتماعي.