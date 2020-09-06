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تشكيل مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
11:25 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
جامعة بنها

جامعة بنها

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق حساب البحوث العلمية برئاسة رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث نائبا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمية.

كما يضم مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية، عضوية عمداء كليات التجارة والطب البيطري والهندسة ببنها والتربية النوعية والحقوق، كما يضم أيضا أمين عام الجامعة عضوا، ومدير عام الحسابات الخاصة عضوا، ومديرعام الدراسات العليا والبحوث عضوا، ومدير إدارة البحوث العلمية عضوا وأمين المجلس.

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