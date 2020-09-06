ضبط عاطل حاول الاستيلاء على قرض ببطاقة مزروة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، تقدم لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه، ببطاقة مزورة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تقدم عاطل لأحد البنوك للحصول على قرض قيمته 152 ألف جنيه، لتمويل شراء سيارة وتقديم بطاقة مزورة، مثبت بها أنه مدير شركة شحن وخدمات على خلاف الحقيقة.

وأثناء ضبطه، أقر بحصوله على البطاقة من صاحب مكتب "غير مرخص" للدعاية والإعلان، مقيم بالقليوبية، له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلي "لاب توب" يحوي العديد من بطاقات التموين المصطنعة، وطابعة ألوان، بالإضافة إلى ماكينة قص الكارنيهات والبطاقات، وقاطع للأوراق والمستندات، وماكينة تغليف وتسخين الكارنيهات والبطاقات، وعدد من البطاقات المزورة المنسوب صدورها لبعض الجهات، و4 أفراخ بلاستيكية مخصصة لطباعات الكارنيهات، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم، بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وبطاقات الرقم القومي وكذا البطاقات التموينية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة، ويقوم بترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.