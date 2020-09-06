أيمن أبو العلا يحذر من مفاهيم مغلوطة حول التصالح بمخالفات البناء

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك مفاهيم مغلوطة تروج بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء منها أن الغرض منه التضييق على المواطنين وتحصيل رسوم دون وجه حق.

وأوضح أن التصالح في مخالفات البناء ضروري ولا غنى عنه، وذلك لتصحيح أوضاع متراكمة على مدى سنوات طويلة وللحفاظ على مصلحة المواطن والثروة العقارية بمظهر حضاري.

وشدد أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين على ضرورة تحديد قيمة عادلة لرسوم التصالح في المناطق النائية بمحافظة الجيزة، خاصة الواحات البحرية لدعم وتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح وتسوية المخالفات.

ودعا أبو العلا، المواطنون لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر ودعم جهود التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القانون هو آخر فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعم، وجميع مؤسسات الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية بشأن مسألة البناء والتصالح في المخالفات.