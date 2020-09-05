الجالية المصرية بالبحرين تنظم حملة للتعريف بمرشحي "الشيوخ"

تشهد مصر خلال أيام قليلة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويصعب على كثير من المصريين في الخارج معرفة المرشحين اللذين يقومون بانتخابهم نظرا لضغط الوقت وعدم وجود دعاية كافية عن المرشحين في الخارج.

وأكد رامي علم الدين، مسؤول الجالية المصرية في البحرين، أن جهودا كبيرة يبذلها أبناء مصر في الخارج لتوعية المقيمين بأهمية المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وضرورة الظهور بمظهر لائق كوننا سفراء لمصر حول العالم.

وأضاف "علم الدين"، لـ"الوطن"، أن "كثيرا من المصريين في الخارج لا يعرفون معلومات كافية عن المرشحين، وهو ما نعمل عليه من خلال الاستعانة بموقع الوطنية للانتخابات، وتوضيح أبرز المرشحين في كل دائرة على صفحات المصريين في الخارج.

وأشاد "علم الدين" بدور السفارة المصرية برئاسة السفير ياسر شعبان، والذي أصدر تعليمات بتفعيل الخط الساخن والطوارئ للرد على كافة الاستفسارات وإرشاد المقيمين لتسهيل عملية الانتخابية وطريقة تصويت البريد السليمة .