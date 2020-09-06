تخصيص 3700 متر لإقامة حلقة سمك بمدينة الطور

خصص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قطعة أرض مساحتها 3700 م2، لإقامة حلقة سمك، بالقرب من ميناء الطور البحري، لخدمة المواطنين.

وقال صفوان المراغي، مدير الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، خصص قطعة أرض غير مستغلة بالقرب من ميناء الطور لإقامة حلقة خاصة بالسمك لخدمة الصيادين وأيضًا المواطنين، لافتا إلى أنه جار عرض الموقع على الجمعية التعاونية لصيد الأسماك، وشيخ الصيادين لدراسة الموقع.

وأوضح مدير الثروة السمكية، أنه جرى الانتهاء من كل الاعتمادات الخاصة بإنشاء مصنع للثلج بالمنطقة نفسها، وجرى بالفعل تخصيص 350 جنيها للمكن والمعدات الخاصة بالمصنع.

وأكد أنه جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير ميناء الطور البحري، بتكلفة 49 مليون جنيه، وجار حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة.

وأشار مدير الثروة السمكية، إلى أنه جرى فتح الصيد بخليجي العقبة والسويس، منوها بأنه من المقرر أن تنطلق المراكب ذات المحركات الثابتة مثل الشانشولا والجر للصيد بداية من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل.