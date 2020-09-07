وفد أمريكي يزور جنوب سيناء للإعداد لبرنامج تسجيلي لشيف عالمي

زار وفد شركة إنتاج أمريكية "BrightRoad"، أمس الأحد، محافظة جنوب سيناء للإعداد لبرنامج تسجيلي خاص بالشيف البريطاني العالمي "غوردن رامزي" والذي يدور حول ثقافات الشعوب في الطهي، سوف يعرض على قناة ناشيونال جيوجرافيك.

وقام الوفد يرافقهم عبد الحميد عزب، مدير عام مجمع الإعلام ومسئول المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بجنوب سيناء، بمعاينة أماكن التصوير بمدينة دهب.

وقال عبد الحميد عزب مدير عام مجمع الاعلام، إن زيارة الوفد الأمريكي مستمرة حتى 8 سبتمبر الجاري و من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة مدينة سانت كاترين، للتعرف عادات الطهي عند البدو، والفلكلور السيناوي، وأشهر الأكلات البدوية والشعبية، الخاصة بقبائل البدو بجنوب سيناء .

وأكد مدير عام مجمع الاعلام، أن البرنامج التسجيلي بعنوان " gordan Ramsy - uncharted " و يتناول الشيف العالمي خلاله طرق الطهي في عدد من بلدان العالم من بينها مصر، ووقع الاختيار علي مدينتي دهب وسانت كاترين، لما يتمتعان من شهرة عالمية خاصة في التراث السيناوي.

وأوضح العزب أن الشيف البريطاني المشهور "غوردن رامزي" سوف يقوم بالسفر حول العالم، وهو من اختيار جنوب سيناء للقيام بمغامرة مباشرة، للتعرف فيها على ثقافات وأساليب طهي جديدة، باحثًا عن أفكار ملهمة في عالم الطهي .