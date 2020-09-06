محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير موقف وممشى المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالعديد من قطاعات المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من الالتزام في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع برادة بحي جنوب الجيزة، والذي يعد أحد المتفرعات الحيوية المؤدية الي ميدان الجيزة وشارع الأهرام، حيث يجرى إزالة تعديات المحال والمنشأت التجارية على جانبي الشارع ورفع كفاءة طبقه الرصف وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة بالشارع، في إطار تنفيذ خطة محافظة الجيزة لتطوير المحاور المرورية ومتفرعاتهم لتسهيل الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء موقف المريوطية الحضارى والذى تم انشاؤه أعلى القطاع الذى تم تغطيته بمسار ترعه المريوطية حيث يستهدف المشروع حل المشكلة المرورية المزمنة بتلك المنطقة ونقل موقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائي المتواجد بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق.

كما تفقد راشد أعمال استكمال ممشى المريوطية الحضاري موجها بسرعه الانتهاء من القطاعات المتبقية للكورنيش للبدء في إنشاء وطرح وسائل ترفيهية للمواطنين بطول مسار التطوير كوحدات طعام متنقلة وعربات مشروبات للشباب وغيرها من الأنشطة التي يمكن إقامتها؛ لتحقيق عائد استثماري للمشروع وتوفير أماكن ترفيهه للمواطنين دون التأثير على الحركة المرورية الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافه ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية.