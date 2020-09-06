جنوب سيناء تعلن الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات المعنية بالمدن، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، باحتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل معها على مدار 24 ساعة، لمتابعة تداعيات الموقف أول بأول.

وأكد المحافظ استقرار حالة الطقس حتى الآن، لافتا إلى أن جميع الطرق والموانئ البحرية والبرية مفتوحة.

وأوضح أنه جرى إخطار جميع رؤساء المدن باتخاذ كافة التدابير، والتأكد من تطهير المخرات، واتباع الإرشادات اللازمة التي تقلل من الآثار الناجمة عن سوء أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة، مع التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة، ونشرها على جميع الطرق لرفع اطماءات الرمال بها.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، توقعت ارتفاعًا في درجات الحرارة على جنوب سيناء، وتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.