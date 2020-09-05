"صبي" يُنهي حياة عمه بطعنة قاتلة في الشرقية

لقي تاجر مصرعه إثر إصابته بطعنة على يد ابن شقيقه بقرية بمركز فاقوس في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغًا بوفاة "ع . ص . ع"، تاجر، مقيم بقرية قنتير إثر إصابته بطعنة على يد ابن شقيقه "ح . ص"، 16 عامًا، بسلاح أبيض، أثناء وقوع مشادة بين المجني عليه ووالده بسبب خلافات مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.