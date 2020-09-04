توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي في الشرقية

وزع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي مقدمة من الوزارة على الأسر الأولى بالرعاية والأخرى المستحقه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتوفير كل الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين، من الفئات الأكثر احتياجاً ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة.

ومن جانبه قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إن الوزارة تسعى للتنمية وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لخدمة المجتمع ورعايه الأسر المحتاجة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.