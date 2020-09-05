محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، اليوم، اجتماعاً لمناقشة آليات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل عمل إدارات المتغيرات المكانية بالمحافظات، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد مخالفات البناءالعشوائي والتعامل الفوري معها.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن منظومة المتغيرات المكانية ستقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي صورة من أشكال صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة، مما يساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، لإزالتها في المهد، ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الاحتياجات اللازمة لتفعيل منظومة المتغيرات المكانية، لتعمل بالشكل الأمثل، حيث تم الاتفاق على تزويدها بكافة الأجهزة الذكية والحديثة والفنيين، لتفعيل آلية الربط بين المحافظة والأحياء التابعة لها.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على "وجوب تفعيل آلية للربط بين مركز المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية، ووجوب تفعيل آلية للربط بين المحافظة والمراكز والمدن والأحياء، ودعم المراكز والمدن والأحياء والمركز الرئيسي بأجهزة لوحية محمولة "تابلت"، مدعمة بخدمة الإنترنت، لضمان استمرار دورة العمل، وتدعم كذلك استخدام تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS، ومراجعة الأجهزة المتوفرة بالمحافظة والمراكز والمدن والأحياء، لاستكمالها أو تطويرها، بالتنسيق بين الشركة المنفذة ومركز المتغيرات المكانية.