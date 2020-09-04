"صحة الشرقية" تحقق في اتهام مستشفى خاص بالتسبب في وفاة شاب

كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة العلاج بالمديرية بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اتهام مواطن لمستشفى خاص بالتسبب في وفاة ابنه.

وقال "مسعود" لـ"الوطن"، إن اللجنة ستطلع على ملف المريض للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من حدوث إهمال تسبب في وفاة الشاب من عدمه، مؤكدا أنه في حال وجود أي أخطاء أو إهمال سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أسرة شاب قد حررت بلاغا بقسم شرطة ثان الزقازيق، اتهمت خلاله طبيبا ومستشفى خاصا بالتسبب في وفاته بسبب الإهمال الطبي.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا من "م. ع. ا" مقيم بالقنايات باتهام مستشفى خاص بمدينة الزقازيق وطبيب، بالتسبب في وفاة ابنه "ع" تاجر، 25 عاما، بسبب الإهمال الطبي.