الوزراء: نقل 60 ألف موظف للعاصمة الجديدة في النصف الأول من 2021

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة قررت عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يكون بمثابة بداية الإصلاح، ونستطيع إحداث هذا الإصلاح الشامل الكامل لمجموعة الموظفين المنتقلين للعاصمة، وهم دواوين جميع الوزارات.

وأضاف "محمود"، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنه سيتم نقل ما بين 50 إلى 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من 2021، موضحا أن جميع الموظفين يعملون في دواوين الوزارات، كما سيتم نقل الوزراء وأطقمهم بالكامل.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أنه سيتم نقل أيضًا مجلس النواب بالكامل، لافتا إلى أنه تم وضع خطة من قبل دولة رئيس الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية بأن الـ60 ألف موظف كل عملهم يكون بأحدث الطرق التكنولوجية والإدارة المتفاعلة.