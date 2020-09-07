"عشيش" يطالب المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

أكد محمود عبدالعزيز عشيش عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري في الخارج بالكويت، أن عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، بدأت اليوم بعد طبع الاستمارة الخاصة بالمرشحين من على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يحق التصويت إلا لمن قام بالتسجيل في الجولة الأولى، مطالبا كل من قام بالتسجيل بالتوجه إلي مكاتب البريد اليوم وباكر لإرسال المظروف الخاص مرفق بالورق المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "عشيش" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يطالب بالتصويت الإلكتروني في الإستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكدا أن التصويت الإلكتروني جيد ويساعد علي زيادة المشاركة الايجابية خاصة التطور التكتولوجي الهائل وأصبح التصويت الإلكتروني أمر حتمي خصوصا بعد جائحة كرونا.

وتوجه عشيش بالشكر البعثة الدبلوماسية بالكويت بقيادة السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية ودولة الكويت علي المجهودات التي تقوم بها من أجل تيسير عملية التصويت علي أبناء الجالية في ظل وجود أزمة كرونا خصوصا إن الكويت مازالت في المرحلة الرابعة من الأزمة وناشد عشيش الجميع بأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة حفاظا علي حياتهم .