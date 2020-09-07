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"أبناء مصر بالخارج": على المواطن المشاركة في جولة إعادة "الشيوخ"

كتب:

إبراهيم الديهي
07:22 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
المهندس مجدي الألفي

المهندس مجدي الألفي

أكد المهندس مجدي الألفي أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، أن المصريين في الإمارات بدأوا في طباعة استمارة المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بعد أن سجلوا أسماءهم وحددوا لجانهم بالسفارة بأبوظبي والقنصلية العامة في دبي .

وأضاف الألفي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن فكرة التصويت الإلكتروني المطروحة من البعض هي جيدة ولكن لا ننسى أن معظم الناخبين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر ولكن ممكن تجربتها على فئة الشباب مثلا كما حدث في دول أخري، متمنيا التوفيق لجميع المرشحين مطالبهم بالعمل ومساعدة الدولة .

وتابع، جولة الإعادة لمجلس الشيوخ هي استكمال للاستحقاق الانتخابي ويجب على كل مواطن استخدام حقه الدستوري في اختيار الأصلح من المرشحين حتى تكتمل مسيرة التنمية غير المسبوقة التي بدأها الرئيس السيسي .

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