احتفالية كأس العالم لليد 2021.. رسالة أمن للمواطن وجذب للسياحة

أجواء مبهرة وتنظيم وفقًا لأعلى مستوى، شهده حفل قرعة كأس العالم للرجال لكرة اليد2021، الذي عقد مساء أمس، عند سفح الأهرامات، تلك البطولة التي تستضفها مصر في يناير المقبل، كرسالة مباشرة للعالم بأكمله بقدرة مصر على استضافة حدث رياضي بهذا الحجم في ظل استمرار مواجهة أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور في حفل قرعة البطولة، قائلًا: "السادة الزملاء الوزراء، ضيوف مصر الأعزاء، حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، السادة المتابعون من دول العالم عبر وسائل الإعلام، أنقل إلى سيادتكم جميعا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

عزالدين: المواطن في حاجة إلى الاطمئنان والابتعاد عن أخبار الوباء

ظروف وملابسات استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، تأتي في ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهذا الأمر يمثل تحديا إضافيا أمام المنظومة الرياضية المصرية والدولية، بحسب قول مدبولي في كلمته وهو ما أكدته الدكتورة إنشاد عزالدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، معتبرة تنظيم مصر لتلك الاحتفالية واستعدادها رسالة أمن للمواطنين في الداخل وللعالم الخارجي.

نجاح احتفالية قرعة كأس العالم لليد 2021 في الوقت الحالي من شأنه طمأنة المواطن المصري بأن مصر قادرة على مواجهة الوباء وبحسب تصريحات عزالدين لـ"الوطن" الدعم النفسي والخروج عن أخبار الجائحة مهم لرفع الحالة المعنوية للمواطن وتعزيز ثقته في قدرة الدولة على تخطي الأزمة.

انعكاسات نجاح الاحتفالية التي عقدت أمس وتخطيط مصر لاستضافة البطولة في بداية العام الميلادي المقبل، سيكون له أثرا على السياحة الخارجية، بخاصة مع عودة حركة الطيران وقرب موسم الشتاء الذي تنشط فيه السياحة في مصر،"العالم كله هيتأكد إن مصر أمنة والسياح مش هيخافوا من السفر في ظل استمرار وجود كورونا"، بحسب تعبير أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية.