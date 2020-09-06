افتتاح أجزاء من الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية أوائل 2021

كشف المهندس أحمد عبدالرازق، العضو المنتدب لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية، تفاصيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "عبدالرازق" خلال لقاء بفضائية "dmc"، إن الحديقة المركزية من أكبر الحدائق في العالم، ومن السهل الوصول إليها عبر ممرات المشاة والدراجات ويوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن المشروع يتكون من 3 قطاعات، كل قطاع يمثل الطابع الموجود به والمنطقة المحيطة به، لافتا إلى أن القطاع الأول يقع على مساحة 375 فدان، به أكثر من 250 فدان مناطق مفتوحة للتنزه و120 فدان مشروعات متميزة مثل الحديقة الإسلامية والحديقة المغطاة والبحيرات والمطاعم.

وأشار إلى أن القطاع الثاني من الحديقة يعد مركزا للأنشطة الترفيهية والثقافية على مساحة 306 فدادين، يتضمن 240 فدان مناطق مفتوحة للتنزه و60 فدان مشروعات متميزة مثل الحديقة التراثية وحديقة الأعمال الفنية ومنطقة مفتوحة كساحة للاحتفالات والمسرح المفتوح.

ولفت إلى أن القطاع الثالث من الحديقة يقع على مساحة 309 فدادين، يتضمن أكثر من 250 فدان مناطق مفتوحة للتنزه، وأكثر من 50 فدان مناطق للمشروعات المتميزة مثل النادي الرياضي الترفيهي وساحة مركزية وحديقة تعليمية للأطفال ومنطقة مطاعم كبيرة.

وأكد أن المشروع يسير بشكل كبير، وتجاوزت نسبة الإنجاز 30%، ومن المتوقع افتتاح بعض المناطق في أوائل 2021 لخدمة رواد العاصمة والأحياء المتواجدة.