عقوبات تنتظر المخالفين خلال الفترة المقبلة: منها رفض التصالح في البناء

قرارات حكومية مهمة اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وناشدت المواطنين الالتزام بتطبيقها، كما وضعت الحكومة مهلة لتنفيذ بعضها حتى لا يكون المخالف عُرضة لعقوبات أو غرامات قد تفرضها الدولة إزاء التأخير أو التجاهل.

وترصد "الوطن" العقوبات والغرامات التي يمكن أن تلاحق المواطنين خلال الفترة المقبلة على النحو التالي:

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وينص قانون المرور الجديد أنّه لن تصدر الرخصة إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني في وحدات المرور، ولن يكون مسموحًا بالسير دونه ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه.

عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في بيان سابق، إنَّه سيتمّ إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور، أو قطع المرافق عن المبنى.

فيما قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنّه بعد انتهاء المهلة والمقرر لها 30 سبتمبر الحالي، سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة.

وأوضح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّه سيتم قطع المرافق عن الوحدات السكنية المخالفة للبناء في حال عدم التصالح.

ووفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020: "يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز".

عقوبة رفض رد مصروفات "الباص" لأولياء الأمور

وقال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، الخاص بإلزامهم برد قيمة 25% من مصروفات العام الماضي، في كل صورها، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه.

عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي والكافيهات

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّه يحظر تداول الشيشة في الأماكن المعلومة من مقاه وكافيهات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من مصادرة الشيشة وتشميع المكان وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة الركوب بين فواصل عربات القطارات

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، عدم الركوب بين فواصل عربات القطارات، علمًا بأنّه سيجري فرض غرامات فورية قدرها 200 جنيه على المخالفين.

عقوبة استقلال المترو دون كمامات

وتوقّع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق غرامات مالية فورية قدرها 4 آلاف جنيه على المستقلين القطارات دون كمامات طبية.