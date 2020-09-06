الإفراج عن 14395 سيارة ملاكي بـ4 مليارات جنيه خلال أغسطس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر أغسطس الماضي عن 14395 سيارة ركوب (ملاكي) مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت 3 مليارات و656 مليونًا و 272 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 190 مليونًا و88 ألف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 640 مليونًا و915 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم التنمية المحصلة 143 مليونًا و783 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة عن هذه السيارات بنحو 974 مليون و788 ألف جنيه.

أما الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير، فبلغت مليارًا و546 مليون و137 ألف جنيه.