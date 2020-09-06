المنوفية تطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري 2020

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لإطلاق شعلة دورة الألعاب الأولمبية للطفل المصري، في نسختها الثانية لعام 2020، وبدء فاعلياتها بملاعب مركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم، والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، بحضور سوسن طايل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

بدأت مراسم الفاعليات بالسلام الوطني، وأوضحت "طايل" أن أولمبياد الطفل المصري تأتي كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية، التي تسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية، سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية، بالإضافة إلى إكساب الأطفال مهارات جديدة في العديد من الألعاب، فضلاً عن استهداف تنمية عوامل الطموح لدي الأجيال الناشئة.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم بدء مباريات المستوى المحلي يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في 5 مراكز للشباب بمدن أشمون والباجور وشبين الكوم وقويسنا و الشهداء، على أن تنتهي يوم السبت 19 سبتمبر، بإجمالي عدد مشاركين يزيد على 2600 طفل من الجنسين، من مواليد 2006 وحتى 2008.

وفي نهاية مراسم الافتتاح، أعلن "يوسف" بدء فاعليات دورة الألعاب الاولمبية للطفل المصري، وإطلاق شعلة الأولمبياد في توقيت متزامن مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.