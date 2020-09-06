رفع درجة الاستعداد بالأقصر لإعادة "الشيوخ"
04:24 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
انتخابات الشيوخ
أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، التي ستُجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، حيث وجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية، بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.
وشملت توجيهات محافظ الأقصر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس "كورونا" أثناء العملية الانتخابية، بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير كافة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
كما وجه محافظ الأقصر بتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طوارئ.
وأوضح المحافظ أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور، لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.