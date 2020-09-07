مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 7 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:06

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:25

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:29

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:36

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:25

أذان المغرب 06:10

أذان العشاء 07:29

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:06

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:32

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:10

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء 07:23