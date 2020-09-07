مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 7 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:06
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:25
أذان المغرب 06:11
أذان العشاء 07:29
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:36
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:04
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:25
أذان المغرب 06:10
أذان العشاء 07:29
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:06
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:12
أذان العشاء 07:32
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:10
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:07
أذان العشاء 07:23