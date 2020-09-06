يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الأحد 6 سبتمبر، على استاد خالد بشارة، وذلك في إطار منافسات الجولة الــ 25 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض "الوطن" موعد مباراة بيراميدز والجونة اليوم والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الجونة ضد بيراميدز

تنطلق صفارة الحكم ببدء مباراة بيراميدز ضد الجونة في تمام الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بينما الجونة يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة.