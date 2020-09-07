فودة يوزع المهام الخاصة بوضع اللمسات النهائية للمشروعات الجاري تنفيذها

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، وعدد من مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، لتوضيح خطة وضع اللمسات النهائية للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة الطور، تمهيدًا لافتتاحها.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة في صدد افتتاح عدة مشروعات حيوية وتنموية، خلال الفترة القليلة القادمة بمدينة طور سيناء، والتي من شأنها إحداث طفرة حضارية للمدينة ومنها شارع 306، ويتضمن أعمال تجميل و إقامة سور البحرية، و ساحة العلم، و ميدان أفريقيا، وشارع الكورنيش، و ميدان النصر، وشاطئ الفيروز.

وتابع المحافظ : هذا بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى، الجاهزة للافتتاح بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، الذين جرى توجيه الدعوة إليهم لحضور تلك الافتتاحات.

وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام الخاصة بوضع اللمسات النهائية لتلك المشروعات، واعدادها للافتتاح، في صوره توضح مدى الجهد المبذول والقيمة والفائدة، التي تقدمها تلك المشروعات التنموية للمواطنين وللأجيال القادمة.