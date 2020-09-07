محافظ القلوبية: إجمالي الإزالات منذ يوليو وحتى الآن 2093

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة (7 حالات سويسي و9 حالات مباني خرسانية على مساحة 3500 متر مربع كلها بالمسلحات الخرسانية بمنشية مبارك وعزبة أفندينا بحي شرق شبرا الخيمة.

كما تابع إزالة 5 طوابق لبرج مخالف لقيد الارتفاع وبدون ترخيص ومخالف لخط التنظيم علي مساحه 400م2 بشارع احمد حلمي بحي غرب شبرا الخيمه .

يذكر ان اجمالى الازالات منذ يوليو وحتى الان 716 حالة تعدى على املاك الدولة بمساحة 48079.3 م2 وازالة 1377 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة 46 فدان و16 قيراط و11 سهم كما تبلغ عدد مخالفات البناء 215 مخالفة بمساحة 74827.9 مخالفة تم ازالتها

وجدد محافظ القليوبية مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة خلال الشهر الجارى والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح والمدى الزمني هو الموجود في القانون نهاية الشهر الجارى سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة ، مؤكدا أن جميع مخالفات المبانى بالقرى والمدن قبل 8 ابريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتى تقع داخل الحيز العمرانى بالاضافة الى جميع المبانى المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017 وذلك تسهيلا على المواطنين فى ظل قانون التصالح .