محافظ الغربية يجتمع بوفد مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالوزراء

استقبل أمس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه وفد من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك للبدء في تنفيذ منظومة التحول الرقمي بديوان عام محافظة الغربية.

وعرض اللواء عصام خضر رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والبيانات بالأمانة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فكرة برنامج إدارة المؤسسة الإلكتروني الذي يهدف إلى تحويل الديوان العام للمحافظة إلى مؤسسة لا ورقية ، ويساعد في تطوير أسلوب العمل الإداري من خلال تكامل أعمال المؤسسة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ، كما يتيح النظام آلية توثيق كافة الأنشطة والوثائق ويعمل على عرض تقارير رقمية مفصلة عن أداء الإدارات والموظفين في أي وقت.

ثم قدم الدكتور ياسر عبد الفتاح درويش مدير الإدارة العامة لتنمية المعلومات عرض تقديمي عن كيفية تنفيذ البرنامج داخل الديوان وأهم المميزات التي تساعد المحافظة على تيسير وتسريع العمل داخل الديوان والتقييم المستمر للبرامج والمشروعات والعاملين.وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تحديد موعد في مطلع الأسبوع القادم لتوقيع الاتفاق وتنفيذ البرنامج خلال فترة أقل من شهر .

حضر اللقاء المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات وا محمود ممتاز عضو المكتب الفني للمحافظ ومهندسي مركز المعلومات بالمحافظة.