محافظ الفيوم: 90% من المخالفين قدموا طلبات تصالح

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تشهد إقبالًا غير طبيعي على المراكز التكنولوجية، من أجل سداد قيمة التصالح على مخالفات البناء، بالرغم من أنها تعمل طيلة أيام الأسبوع بساعات عمل ممتدة لا تنتهي إلا بانتهاء وجود المواطنين في كل مركز، وأن ساعات العمل قد تتخطى منتصف الليل.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "90% من المخالفين قدموا طلبات تصالح، والأمر يسير بانتظام، حيث إنه منذ بداية قرار إحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للنيابة العسكرية، فإن الملف بدأ يأخذ بعدًا أكبر، كما أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الملف وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل لقاء له على أهمية الانتهاء من هذا الملف".

وأكد: "نُعلم المخالفين بضرورة التقدم بطلبات التصالح، والبنك الأهلي قام بمبادرة في المحافظة، لتمويل بعض القطاعات والمواطنين بخصوص التصالح، ونحن الآن في المرحلة المراجعة الأخيرة للتسعير، والأسعار سوف تتحرك بشكل ملحوظ سيشعر به المواطن".

وأشار إلى أن المحافظة لم تسجل أي مخالفة للشهر الرابع تواليًا، وذلك على أي أرض زراعية أو أي مخالفة مباني، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالمخالفات مرة أخرى.