بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن منحة المرشدين السياحيين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف منحة استثنائية للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل مرشد مسجل لدي الوزارة لمدة أربعة أشهر، وذلك دعما لأسرهم وتخفيفا للضرر الذي وقع بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربعة أشهر الماضية.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن منحة المرشدين السياحيين باستخدام الرقم القومي.

الاستعلام عن منحة المرشدين السياحية

يمكن للمرشدين السياحيين الاستعلام عن استحقاق صرف الدعم الاستثنائي من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والضغط على أيقونة الاستعلام عن منحة المرشدين السياحيين.

أو يمكن الدخول من هنـــــــــا.

يقوم بعدها الشخص بادخال الرقم القومي، والضغط على الاستعلام لمعرفة ما إذا كان مستحق أم لا.

موعد صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين

ووفقًا لبيان الوزارة فأن صرف الدعم الاستثنائي سوف يكون اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 سبتمبر 2020 وبواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد؛ لمساعدة الأسر على مواجهة زيادة الأعباء خاصة مع قرب عودة المدارس والجامعات، مؤكدة أن الصرف سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد وقد تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتحديد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد.

وتأتي مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي ضمن إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وما تبعه من تباطئ اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.