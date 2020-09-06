رياح وأتربة وأمطار على مناطق متفرقة.. توقعات طقس 72 ساعة قادمة

أيام قليلة ويهل علينا فصل الخريف حيث تنخفض درجات الحرارة، لكن بسبب تقلبات الجو فأن الكثيرين يبحثون عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس خلال الـ3 أيام القادمة، والتي تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي..

تنخفض درجات الحرارة قليلا خلال الـ72 من يوم الاثنين إلي الأربعاء القادم، حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة يزداد الاحساس بالحرارة، وتكون الرياح معتدلة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتتكون في الساعات الأولي الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية والأراضي الزراعية.

ويعتدل الطقس نهارا ويكون لطيف ليلا على السواحل السمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتعوق الشبورة الحركة خلال ساعات الصباح الأولي من الساعة الثالثة حتى السادسة صباحًا، وتكون الرياح معتدلة.

أما على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيشهد الطقس ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا تصل إلي 45 درجة في بعض الأحيان، ويكون الطقس معتدل ليلا، وترتفع احتمالية تساقط الأمطار من متوسطة إلي غزيرة على بعض المناطق في جنوب سيناء، وتنشط الرياح وتؤدى إلي اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وعلى جنوب البلاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الاثنين 7 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى40 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

طقس الخميس 9 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 34 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة الكبري 39 والصغري 28

شمال الصعيد: درجة الحرارة الكبري 36 والصغري 24

جنوب الصعيد: درجة الحرارة الكبري 43 والصغري 28