جولة مسائية لمحافظ الغربية بمحطة طنطا و"صناعية المحلة"

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مسائية قبل قليل، لتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة بطنطا، ومتابعة إنجاز الأعمال به، حيث طالب الشركة القائمة بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني، كما وجه كلا من رئيس حي أول وثاني طنطا برصف طريق "الجانبية" بطنطا، نظراً لتهالكه.

ثم توجه المحافظ إلى مدينة المحلة الكبرى، لتفقد أعمال رصف الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالمحلة، كما تفقد أعمال رصف الطريق الداخلي بالمنطقة، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال 10 أيام، ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي أول المحلة بتغطية المطابق الموجودة بشارع المنطقة الصناعية.

رافق المحافظ خلال الجولة المسائية كل من رئيس حي أول طنطا، ورئيس مركز ومدينة المحلة، ورئيس حي أول وثاني المحلة.