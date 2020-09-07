"جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية" ورشة عمل بجامعة طنطا

ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ورشة عمل "أون لاين" بعنوان "جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز تطوير الأداء.

صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم ، موضحا أن الورشة يحاضر فيها الدكتور رمضان معن مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، بالجامعة، مشيراً الى انه سيتم تنظيم عدد من الورش لتوفير التدريب المستمر والمنتظم لأعضاء هيئة التدريس وإعداد الاختبارات الالكترونية وتقويم الطلاب القائم على نواتج التعلم وإعداد بنوك للأسئلة، وذلك في اطار خطة التأهيل للتحول الى نظام التعليم المدمج "الهجين" الذي تطبقه جامعة طنطا في اطار تحولها الى جامعات الجيل الرابع.