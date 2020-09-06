محافظ كفر الشيخ لأصحاب المباني المخالفة: ممكن تتصالح وأنت في البيت

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مكاتب التصالح على مخالفات البناء تلقت 41 ألف طلبًا يتم فحصهم بنسبة 20% من المخالفات على مستوى المحافظة، بالرغم من الإقبال غير العادي من المخالفين، مؤكدًا أن عمليات إزالة المخالفات تأتي في إطار إجراءات جادة اتخذتها الدولة، بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وناشد "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، المواطنين بتقنين أوضاعهم والتصالح مع مخالفات البناء، قائلًا: "آن أوان تقنين الأوضاع، ومن صالح الجميع الإقبال على التصالح والاستظلال بالقانون وتسديد مستحقات الدولة".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه نظرًا للإقبال الشديد على تقديم طلبات التصالح، تعمل الجهات المعنية بشكل يومي حتى في الإجازات الرسمية، "أتحنا خدمة بالتشارك مع وزاتي التنمية المحلية والتخطيط، تمكن المواطن من التقدم للتصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا، ويكون دفع قيمة التصالح عبر التحويل البنكي من المنزل".