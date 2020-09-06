التضامن: 4 جنيهات المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة وفقا للقانون

قالت أميرة أمين، مسؤول الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة لم تتوقف منذ صدور القانون عام 1973 وحتى الآن، حيث تم الوصول للدفعة 95، مؤكدة أن الخدمة العامة ليست إجبارية.

وأضافت "أمين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يتم منح مقدمي الخدمة العامة مكافأة شهرية قيمتها 4 جنيهات فقط وفقا للقانون القديم، موضحة أنه سيتم تعديل القانون ليصبح المقابل مثله مثل الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الوحيدة التي لا تمنح مقابل لمن يؤدي الخدمة العامة بها.

وأشارت إلى أنه عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة كان هناك 12 مجالًا تؤدي من خلالها الخدمة، وكانت كل المجالات مرتبطة بالحرب نظرًا لأن القانون صدر عقب حرب أكتوبر، بينما الآن وصل عدد المجالات لـ42 وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، خاصة أن المكلف يختار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن مدة التأدية العامة عام كامل ويمنح له بدل انتقال.