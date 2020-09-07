أبرزها حلوان ودار السلام.. أحياء في خطر بسبب مخالفات البناء

بدأت أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وضع ملصقات على جدران العقارات المخالفة تنذرهم بأن نهاية تقديم طلبات التصالح فى 30 سبتمبر الجاري، ليدخل بذلك 11 حيا تضمها المنطقة الجنوبية للقاهرة دائرة الخطر

وبحسب التقسيم الجغرافي لحى جنوب القاهرة فيضم 11 حى، هي "المعادي ودار السلام والبساتين والسيدة زينب، وحلوان والخليفة والمقطم والتبين و15 مايو ومصر القديمة وطرة".

ودعا حى جنوب القاهرة المواطنين إلى ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة في 30 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه اقترح التنبيه على المواطنين بكل الوسائل الممكنة لتقديم طلبات التصالح سواء باستخدام مكبرات صوت تجوب الشوارع وخلافه.

وأكد الحى أن من يتخلف عن التصالح خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من إزالة وخلافه.

إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

وشدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية، على ضرورة إسراع رؤساء أجهزة المدن بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إذ إنّ المدة المحددة لتلقي الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهي بنهاية سبتمبر الحالي.

وأكد الوزير قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، وبعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح، يجب البدء في تنفيذ أعمال إزالة المخالفات.

وأوضح أنّه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التي قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التي تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

وناشد وزير الإسكان، رؤساء الأجهزة بالتصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمراني للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقًا بوقوع أي مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.

وقال "الجزار"، في بيان صحفي، إنّه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، ليضع كل جهاز خطة للمرور الدوري على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أنّ الإنشاءات الجاري تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدي للمخالفات ووأدها في المهد، موضحا أنّه سيتم منح سلطات أوسع لمديري الأمن في أجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمخالفات البناء.