جورج قرادحي يشكر مصر على مساعدتها للبنان: بلادنا عايشة في غيبوبة

أشاد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، بالمساعدات المصرية للبنان خلال أزمة انفجار مرفأ بيروت، فذكر أن مصر من أوائل الدول التي هبت لنجدة لبنان واللبنانين، كما أن السفير المصري في لبنان ياسر العلوي لم يقّصر مطلقًا، مؤكدًا أن مصر أرسلت مساعدات أدوية وموادًا غذائية وغيرها من المستلزمات الطبية "شكرًا يا مصر".

وأضاف "قرداحي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعبين المصري واللبناني محبين لبعضهم البعض، ولا شك في ذلك، كما أن العالم العربي بالكامل لم يتأخر في دعم لبنان في أزمته، سواء مصر أو سوريا أو دول الخليج، "كلهم ساهموا وساعدوا على قد ما قدروا".

وأشار إلى أنه رغم كل هذه المساعدات والدعم إلا أن بيروت بحاجة إلى الكثير من الدعم والمساعدات، فإعادة بناء ما تم هدمه في بيروت قد يتكلف 15 مليار دولار، كما أن الحكومة الحالية لم تبدأ في البناء حتى الآن، كونها لم تنته من رفع الأنقاض، "وضع الحكومة مفكك، كلفوا رئيس حكومة جديدة عشان يشكل حكومة، وما زالوا في مشاورات".

وتابع: "البلد مشلولة والدولة في غيبوبة والأحزاب بتتخانق على مناصب، وتحقيق انفجار المرفأ لم يتم الانتهاء منه، لم نر مسؤولًا في الشارع سوى بعد مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، هل كان يجب أن يأتي رئيس فرنسا عشان رئيس لبنان ينزل يقابل الناس، ماكرون اللي حضنهم وتعاطف معاهم".

وواصل: "شيء موسف يخليكي تحزني الغريب يهتم بالشعب اللبناني أكتر ما المسؤولين عنه"، موضحًا أن هناك علاقة تاريخية بين فرنسا ولبنان تمتد منذ القرن السادس عشر، منذ أيام لويس التاسع، فالشعب الفرنسي دائمًا يتعاطف مع لبنان ويعرف الشعب اللبناني جيدًا، " فيه مصالح لماكرون أوك، بس فيه كمان عاطفة قائمة بين البلدين".