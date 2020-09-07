شقيقة متوفاة بحادث سير تتهم مستشفى إدفو بالإهمال.. و"الصحة" ترد

قالت هبة عادل، شقيقة المتوفاة بمستشفى إدفو بأسوان، إن شقيقتها تعرضت لحادث سير خلال زيارتها لابنها المتوفى حديثاً، دخلت على إثره مستشفى إدفو، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت إلى المستشفى وجدت شقيقتها فى حالة سيئة جداً وعندما تفهمت الأمر من الأطباء قالوا لها إنها فى حالة غيبوبة، مشددة على أن شقيقتها ماتت بسبب نقص الأكسجين.

وأضافت "عادل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقتها تبلغ من العمر 36 عاماً، ولديها ابنان، خلاف الطفل الذى توفى حديثاً، "وهى رايحا تزور ابنها توكتوك صدمها، ودخلت المستشفى"، مؤكدة أن شقيقتها تعرضت لإهمال شديد داخل المستشفى، ما أدى إلى وفاتها.

وتابعت:"أنا مكنتش عارفة اعمل ليها إيه، أنا منذ 10 سنوات أعمل فى العمل الخيرى وكنت أقوم بمساندة المرضى فى المستشفيات وأنا أختى معرفتش أعمل ليها حاجة"، مطالبة القائمين على المنظومة الصحية بإجراء تحقيق للوقوف على اسباب التقصير ، والمتسبب فيه ومحاسبته على ذلك، "ما أريده أن لا يعيش أحد ما عشناه نحن من إهمال فى حياة المصريين".

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد الغفار الصيفى، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع إدفو، إن وفاة "هبة عادل"، التى دخلت إلى مستشفى إدفو بعد تعرضها لحادث، ناتج عن بعض الأمراض وليس بسبب نقص الأكسجين.

وتابع، خلال مداخلة في نفس البرنامج، "على حد علمى أن عدد اسطوانات الأكسجين كاف بالمستشفى"، لافتاً إلى أنه سيجرى تحقيق فى الواقعة،و فى حالة ثبوت تقصير سيتم محاسبة المقصرين، مؤكدًا أن مستشفى إدفو بها 95 إنبوبة أكسجين، ووفاة المصابة فى حادث السير قد يكون ناتجا عن أمراض أخرى.

وشدد "الصيفى"، على أن هناك تعليمات مشددة بتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على راحتهم بشكل دائم.