الإبراشي: مصر تستمد تأثيرها وقوتها من خلال تضامنها مع دول المنطقة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الدور المصري في المنطقة العربية قديم ومستمر، موضحاً أن المساعدات الطبية إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وغيرها من الدول العربية الأخرى يأتي على خلفية العلاقات المصيرية والتاريخية، وتابع: "الدول تستمد قوتها من حجم تأثيرها وتضامنها مع الدول الأخرى في النكبات والأزمات".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موقف مصر ودعمها للسودان في ظل ما تتعرض له من نكبات سواء من الفيضانات أو من التدخلات الخارجية، ليس أمر وليد اللحظة، ولكنه تاريخى ونابع من العلاقات المصيرية بين الشعبين.

وتابع"الإبراشى": "مصر لها دور اجتماعى وتعاونى مع الشعوب دون أن يكون لها أجندات مثل بعض الدول والسودان فى حاجة إلى يد مخلصة ومصر تلعب دوراً فى هذا السياق خاصة وأن لنا تجارب طويلة فى ذلك"، مؤكداً أن مصر دائماً ما يكون لها دور كبير فى مساعدة الدول فى وقت الأزمات والمحن.