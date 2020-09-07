عبدالغفار: كنا نرسل الخريجين المصريين للبلدان الأخرى ليعلموهم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك جهدا بُذل في تطوير التعليم الجامعي والتعليم الحكومي الجامعي.

وقال عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "Ten"، أنه تم إضافة 3 جامعات جديدة، وأكثر من 57 كلية، وأكثر من 300 برنامج خلال الأعوام السابقة.

وأضاف"عبد الغفار"،: "نسعى لأن يكون الخريج لديه القدرة على الإبداع والتطوير" وتسائل: "كنا نرسل الخريجين المصريين للبلدان الأخرى ليعلموها.. فما المانع حاليًا؟".

واكد أن الدولة وفرت للجميع فرصة عادلة في الالتحاق بالثانوية العامة، والمجموع هو معيار الاختيار للكليات المختلفة، موضحًا أن اختيارات الطلاب وأولياء الأمور تحدد الحد الأدنى للقبول بالكليات.