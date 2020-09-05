حبس فكهاني 4 أيام ضبط بحوزته مخدرات بـ2.25 مليون جنيه

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بحبس فكهاني ضبط بحوزته 150 ألف قرص ترامادول بغرض الإتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء مباحث المخدرات القبض بالتعاون مع مباحث تلا على فكهاني يدعى "السيد.م.خ" 35 سنة، وبحوزته 150 ألف قرص مخدر داخل منزله.

وقدرت مصادر التكلفة الإجمالية للأقراص المضبوطة بمبلغ 2 مليون وربع المليون جنيه.

كما ضبط مع المتهم 800 جنيه، وهاتفا محمولا كان يتواصل من خلاله مع تجار المخدرات. حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.