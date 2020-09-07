اليوم.. قطع مياه الشرب عن الساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

قطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، مياه الشرب عن الساحل الشمالي بسبب تركيب خطوط مياه.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن قطع المياه بدأ بالفعل من الـ 8 صباحا، ويستمر على مدار 36 ساعة متصلة للساحل الشمالي من المنطقة الواقعة من الكيلو 61 وحتى الكيلو 79 ومينة الحمام، حتى يجرى الانتهاء من ربط خطوط مياه مطروح مع الإسكندرية، والجاري تنفيذها حاليا وسيجرى الانتهاء منها في أسرع وقت، ووفرنا مياه شرب بسيارات نقل للمناطق الحيوية كأقسام الشرطة ونقاط الإسعاف.

وانتقل رئيس شركة مياه مطروح إلى موقع ربط خطوط المياه بالساحل الشمالي؛ لمتابعة الأعمال مع المهندسين والفنيين، ورصدت "الوطن" بالصور أعمال الشركة لتربيط خطوط مياه الشرب في الساحل.

والتقى نائب مطروح صلاح عياد برئيس شركة مياه مطروح بموقع العمل؛ للاطمئنان على سير العمل.