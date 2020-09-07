"الخطة الاستثمارية": 503 ملايين جنيه لبرامج التنمية في الفيوم

سلطت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، الضوء على محافظة الفيوم، كاشفة حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2020-2021.

قالت الوزارة، في تقرير على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، إن الفيوم واحة خضراء تقع في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وهي إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد وتتمتع المحافظة بمناخ معتدل طول العام. وتعتبر الفيوم من أهم المناطق السياحية في مصر حيث تجتمع فيها كل عناصر عناصر الجذب السياحي وتتوفر لها البيئات الطبيعية والريفية والساحلية والصحراوية.

أضافت الوزارة أن خطة العام المالي القادم 2020/2021 تستحوذ فيها محافظة الفيوم على 503 ملايين من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية، مشيرةً إلى أن المحافظة، تتعدد بها مجالات وفرص الاستثمار بالمحافظة أهمها مشروعات استصلاح الأراضي، إقامة مجمعات سكنية وصناعية بمدينة الفيوم الجديدة ومنطقة هوارة و إقامة مفرخات سمكي، تصنيع الأسماك، إقامة مزارع أسماك، إقامة مشروعات لحفظ ونقل الإنتاج السمكى، استغلال خام البازلت وتكسيره وإنتاج كسر البازلت بتوفير الكسارات اللازمة، إضافة إلى المنطقة الصناعية بقوتة على الطريق الغربي لبحيرة قارون.