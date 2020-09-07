تنفيذ 20 قرار إزالة بكفر الدوار بالميل الخلفي لترعة المحمودية

شنت محافظة البحيرة، اليوم، حملة موسعة لمتابعة حالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة، من حيث حالة التطهيرات ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث، وكذا إزالة جميع أشكال التعديات عليها.

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 20 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة بمسطح 1086 م٢، بالتنسيق بين الري والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بالميل الخلفي لترعة المحمودية بزمام هندسة ري كفر الدوار.

وأشار مدير مديرية الري إنه جرى متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش ترعة إدكو الشرقية بهندسة ري وترعة الحماد بهندسة ري رشيد، وكذا أعمال تأهيل وتبطين ترعة لوقين بهندسة ري كفر الدوار.