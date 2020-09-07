مسلسلان قدمتهما عايدة كامل لنجيب محفوظ في الدراما التلفزيونية

رحلت الفنانة عايدة كامل عن عالمنا، صباح اليوم، بعدما تعرضت إلى وعكة صحية، مؤخرا.

وتعد الفنانة عايدة كامل واحدة من فناني الزمن الجميل بدأت حياتها الفنية منذ أربعينيات القرن الماضي في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، بالعديد من الأعمال التي ظلت خالدة بذاكرة الجمهور.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمتها عايدة كامل مشاركتها في تقديم ثلاثية نجيب محفوظ في الدراما التليفزيونية بعدما قدمت في السينما وحققت نجاحا كبيرا.

في عام 1987، عرض الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ في مسلسل "بين القصرين" من إخراج يوسف مرزوق، وكتب السيناريو والحوار للمسلسل محسن زايد، وقام ببطولة المسلسل الفنان الكبير محمود مرسي، والفنانة هدى سلطان، صلاح السعدني، معالي زايد وتيسير فهمي.

وفي عام 1988، قدمت الجزء الثاني من المسلسل بعنوان "قصر الشوق"، والذي ضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وجسدت الفنانة عايدة كامل شخصية "أم مريم" خلال أحداث جزئي المسلسل.

يذكر أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قال في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه سيجرى تشييع جثمان الفنانة عايدة كامل ظهرًا من مستشفى دار الفؤاد.