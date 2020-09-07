إزالة 75% من التعديات على أملاك الدولة بالبحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن شن عدة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة تعديات على مساحات تقترب من مليون ونصف متر مربع في مختلف مدن المحافظة.

وقال اللواء عمرو حنفي: "منذ أن توليت المسؤولية قبل 10 شهور، أزلنا ما يمثل حوالي 75% من إجمالي حجم المخالفات بالمحافظة، ولا نزال مستمرين في إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، ونعمل على إزالة النسبة المتبقية خلال الفترة القادمة".

ولفت محافظ البحر الأحمر إلى أن يوم 30 سبتمبر الجاري هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا لعدم التهاون في تنفيذ حالات الإزالة، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون تمييز.

وأكد المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالات المخالفة، التي لم تتقدم بطلبات تصالح، والتي لا ينطبق عليها شروط القانون.

يذكر أن الوحدات المحلية بمدن المحافظة تستقبل طلبات المواطنين، وتعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.