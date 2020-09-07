صور.. امتلاء البحيرات الصحراوية بمياه السيول

امتلأت البحيرات الصحراوية التي حفرتها وزارة الموارد المائية والري، بمياه السيول أمس، وذلك في عدد من المحافظات التي شهدت تساقط أمطار كثيفة، وبينها محافظة قنا.

وكشف تقرير لقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، عن أنّ كمية من المياه تقدر بمليوني متر مكعب، جرى حجزها في البحيرات الصناعية التي سقطت في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا، والتي كانت ستشكل خطرا كبيرا على المنشآت والأرواح بمدينة نجع حمادي، كما يتم من خلالها شحن الخزان الأرضي.

وفي مدينة سانت كاترين، كشفت الوزارة عن حجز السدود لكميات محدودة من مياه السيول، وامتلأت بحيرة "ب 1" بوادي فيران، والتي جرى تنفيذها ضمن أعمال ضمن عمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم الانتهاء من تنفيذها نهاية عام 2019، بقيمة إجمالية للأعمال بلغت 941 مليون جنيه.

وفور تحسن الأحوال سيتم تشكيل لجان مشتركة للجهات المعنية بالمحافظة للمرور على منشآت الحماية من أخطار السيول، للتأكد من سلامتها وتقدير كمية المياه التي تم حصادها وبحث أفضل الطرق لاستغلالها.

وتنفذ الوزارة المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول بمدن محافظة جنوب سيناء، بقيمة إجمالية 299 مليون جنيه، وذلك بمدن (الطور، رأس سدر، طابا، ونويبع).

وفي محافظة البحر الأحمر، انتهى قطاع المياه الجوفية من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه لحماية مدن القصير ورأس غارب وسفاجا من السيول، وشملت إنشاء العديد من الحواجز والسدود وبحيرتين لتخزين المياه.