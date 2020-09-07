محامي سما المصري: سنلجأ لمحكمة النقض للطعن على حبسها

قال المحامي اشرف ناجي، دفاع المتهمة سما المصري، إنه سيلجأ لمحكمة النقض، كدرجة تقاضي جديدة، للطعن على الحكم الصادر بحبس موكلته لمدة سنتين وتغريمها 300 الف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

تخفيف سجن سما المصري إلى سنتين بتهمة التحريض على الفسق

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بتعديل سجن سما المصري الى سنتين بدلًا من 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، كما شمل الحكم الإبقاء على مبلغ الغرامة وقدره 300 الف جنيه، ووضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة سنتين.